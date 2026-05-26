‏بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153,300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە شەوەکی رووژ دووشەممە توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە 153,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، ک نرخ فروشتن رەسیە 152,950 وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152,850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

