‏بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2026-05-26T08:04:55+00:00

‏شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و  هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153,300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  هەمان نرخ لە شەوەکی رووژ دووشەممە توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە 153,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، ک نرخ فروشتن رەسیە 152,950 وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152,850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

