‏بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-02-03T08:35:29+00:00

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربویو  هەرێم کوردستان داوەزیا.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 149000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  هەمان نرخ لە شەوەکی رووژ دووشەممە توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە 149500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 148500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، ک نرخ فروشتن رەسیە 148650 وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 148450 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon