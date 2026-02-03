‏بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربویو هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 149000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە شەوەکی رووژ دووشەممە توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە 149500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 148500 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، ک نرخ فروشتن رەسیە 148650 وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 148450 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

