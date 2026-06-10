‏بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر

‏بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر
2026-06-10T09:11:42+00:00

‏شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و  هەرێم کوردستان جیگیربوی.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154,200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    لە شەوەکی رووژ سێشەممە 154,100 توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد بەرزەوبوی، ک نرخ فرووشتن رەسیە 154,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوی، ک نرخ فروشتن رەسیە 154,150 وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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