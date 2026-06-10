‏بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر

‏شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەرێم کوردستان جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154,200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. لە شەوەکی رووژ سێشەممە 154,100 توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد بەرزەوبوی، ک نرخ فرووشتن رەسیە 154,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوی، ک نرخ فروشتن رەسیە 154,150 وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏

‏