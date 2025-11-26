‏بانوخوارکردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 835 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 831 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوی توومار کرد لەپای 805 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 801 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 835 ـ 845 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها 815 - 805 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 880 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 840 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 720 هەزار دینار.

