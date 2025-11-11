بانك ناوەندی عراق ئاشکرای فرووشەیل دۆلار کەێد لە ماوەی 9 مانگ لەی ساڵە

شەفق نيوز- بەغداد

بانک ناوەندی عراق، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای فرووشەیلی لە دۆلار کرد، کە رەسیە زیاتر لە 60 مليار دۆلار وە ماوەی 9 مانگ لەی ساڵە.

بانکەگە لە ئاماریگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فرووشەیلی لە دۆلار وە ماوەی 9 مانگ لە ساڵ 2025، رەسیە 60 مليار و 781 ملیۆن دۆلار.

وتیش: فرووشەیلی لەناوەین هەواڵەی دەرەکی کە 58 مليار و 684 ملیۆن بوی، هەمیش فرووشەیل کاش کە رەسیە دوو ملیار و97 مليۆن دۆلار.

ئامار بانک ناوەندی عراق نشان دا کە ئی فرووشەیلە لە ماوەی نۆ مانگ لەی ساڵە، وەڕیژەی 11.61% لە خود ماوەی ساڵ گوزەشتە بەرزەو بویە کە رەسوێدە 54 مليار و458 مليۆن دۆلار.