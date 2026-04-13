باشوور عراق.. خوەیکوشتن گەنجیگ وە گولەیگ لە سەر خوەی
2026-04-13T11:49:51+00:00
شەفەق نیوز - زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە گەنجیگ لە باکوور شار ناسریە ناوەند پارێزگەگە خوەی کوشتیە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لە بیسەیل تەمەنی وە گولە داگە لە سەر خوەی لەناو ماڵەگەی لە گەڕەک سەربازی لە قەزای شەترە لە باکوور پارێزگای زیقار.
سەرچەوەگە وتیش: لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل لە رویداوەگە نشان دەن کە ئاڵوودەبوین کەنجەگە وەبان هووشبەرەیل بویە مدوو خوەیکوشتنی، و تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری بڕیا ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.