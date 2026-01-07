بازرگانیگ هووشبەری دویای گیرهاوردنی خوەی لە بەرزایی بینایگ لە بەسرە خەێدە خوارەو

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان توومەتباریگ وە پرسەیل هووشبەریر دویای وەشوینکەفتنی لەلایەن هیزیگ ئەمنی لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی کەفتنە شوین داواکریاییگ لەبان کارەیل هووشبەری، و دویای گیرهاوردنی لەبان خانگ یەکیگ لە بینایەیل، لە شوین بەرزیگەو خوەی خستە خوارەو.

وتیش: توومەتبارەگە وەگەرد کەفتنی گیانی لەدەسدا، و تەرمەگەی ئەرا فەرمانگەی پزشک دادوەری بریا، و دەسکریا وە تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.