بازرگانیگ هووشبەری دویای گیرهاوردنی خوەی لە بەرزایی بینایگ لە بەسرە خەێدە خوارەو
2026-01-07T10:12:12+00:00
شەفەق نيوز- بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان توومەتباریگ وە پرسەیل هووشبەریر دویای وەشوینکەفتنی لەلایەن هیزیگ ئەمنی لە پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی کەفتنە شوین داواکریاییگ لەبان کارەیل هووشبەری، و دویای گیرهاوردنی لەبان خانگ یەکیگ لە بینایەیل، لە شوین بەرزیگەو خوەی خستە خوارەو.
وتیش: توومەتبارەگە وەگەرد کەفتنی گیانی لەدەسدا، و تەرمەگەی ئەرا فەرمانگەی پزشک دادوەری بریا، و دەسکریا وە تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.