بازرگانی ناوەین عراق و ئیتاڵیا لە ساڵ ٢٠٢٥ لە ٢.٧ ملیار دۆلار رەد کرد

‏راپۆرتیگ ئەرا بازرگانی ناودەوڵەتی، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد کە قەوارەی بازرگانی ناوەین عراق و ئیتاڵیا لە ماوەی ساڵ 2025 لە 2.7 ملیار دۆلار رەد کردیە، کە هەناردەیل نەفت خام عراق ئەرا ئیتاڵیا و بیجگە لە نەفت، بەرهەمەیل کشاوەرزی و کەرەستەیل خام و پیشەسازییەیل ئاڵشتکردی گرێدەو.

‏وەپای داتایەیل پلاتفۆرم "oec.world" ئەرا بازرگانی ناودەوڵەتی، ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە هەناردەیل عراق ئەرا ئیتاڵیا نزیکەی 2.6 ملیار دۆلار لە نەفت خام بویە، لە وەختیگ کە هەناردەیل نا نەفتی نزیکەی 112 ملیۆن دۆلار توومار کریاگە، کە بەرهەمەیل کشاوەرزی و کەرەستەیل خام و بڕیگ لە پیشەسازییەیل ئاڵشتکردن ئەرا خوەی گردیە، یەیش ئەوە نیشان دەێد کە عراق هێمان سەرچەوەی سەرەکی نەفت خامە ئەرا بازاڕ ئیتاڵی.

‏لە لای تریگ، هاوردەیل عراق لە ئیتاڵیا نزیکەی 192 ملیۆن یۆرۆ بوویە، وەمانای هاوتای 207 ملیۆن دۆلار ئەمریکی، کە کەرەستەیل پیشەسازی و ئامێرەیل و خزمەتگوزارییەیل بازرگانی ناون کۆمپانیا عراقی و ئیتاڵییەیل ئەرا خوەی گرێد، یەیش ئەوە نیشان دەێد کە تەرازوی بازرگانی ناوەن هەر دو وڵاتەگە لە قازانج عراق مەنێدەو وە مدوو هەناردە گەورەیل نەفتی.

