بازرگانی دووپاتکرد لە وەردەوامی بەشە خۆراک خاوەن مووچە بەرزەیل
شەفەق نیوز - بەغدا
وەزارەت بازرگانی عراق، ئمڕوو دووشەممە، دەنگۆی بڕین بەشەخۆراک مانگانەی (تەموینی) ئە، کەسایلە رەدکرد کە مووچەی بەرز دیرن.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "وە توندی ئەو خەوەرەیلە رەدکەین کە لە ڕیگ ماڵپەڕ تووڕە کۆمەڵایەتیەیل و دەزگایەیل راگەیانن بڵاوکریانە، لەبان ئەوەگ حکومەت بەشەخوەراک ئەو فەرمانبەر و کارمەندەیلە برێد مووچەی مانگانەیان لە ملیۆنێک دینار زیاترە."
وەزارەتەگە دووپاتکرد "ئێ خەوەرە وە تەواوی دروس نییە" دووپاتکرد لەبان "سیستەم بەشە خۆراک وەردەوامبوود وەپای میکانیزم پشت وەپی بەسریاگ، هویچ ئاڵشتبوین لەلی نەکریاس".
وەزارەتەگە داوا لە هاوڵاتیەیل کرد نەکەفنە شوین ئێ پرۆپاگەندەیلە" داوواکرد "زانیاری لەری سەرچەوە فەرمی پشت وەپی بەسیاگەیل بارن، و دوەیاچگن ئەرا زانیاریەیل بوەسن کە لە پێگەیل ئەلکترۆنی وەزارەتەگە و ماڵپەڕەیل فەرمی بڵاوکرێد".