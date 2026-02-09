‏بازرگانی دووپاتکرد لە وەردەوامی بەشە خۆراک خاوەن مووچە بەرزەیل

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏وەزارەت بازرگانی عراق، ئمڕوو دووشەممە، دەنگۆی بڕین بەشەخۆراک مانگانەی (تەموینی) ئە، کەسایلە رەدکرد کە مووچەی بەرز دیرن.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "وە توندی ئەو خەوەرەیلە رەدکەین کە لە ڕیگ ماڵپەڕ تووڕە کۆمەڵایەتیەیل و دەزگایەیل راگەیانن بڵاوکریانە، لەبان ئەوەگ حکومەت بەشەخوەراک ئەو فەرمانبەر و کارمەندەیلە برێد مووچەی مانگانەیان لە ملیۆنێک دینار زیاترە."

‏وەزارەتەگە دووپاتکرد "ئێ خەوەرە وە تەواوی دروس نییە" دووپاتکرد لەبان "سیستەم بەشە خۆراک وەردەوامبوود وەپای میکانیزم پشت وەپی بەسریاگ، هویچ ئاڵشتبوین لەلی نەکریاس".

‏وەزارەتەگە داوا لە هاوڵاتیەیل کرد نەکەفنە شوین ئێ پرۆپاگەندەیلە" داوواکرد "زانیاری لەری سەرچەوە فەرمی پشت وەپی بەسیاگەیل بارن، و دوەیاچگن ئەرا زانیاریەیل بوەسن کە لە پێگەیل ئەلکترۆنی وەزارەتەگە و ماڵپەڕەیل فەرمی بڵاوکرێد".

