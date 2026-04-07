‏بازدانیگ مێژوویی.. خام بەسرە نزیکەوبوود لە 125 دۆلار

‏شەفق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە جویرەیل "قورس و ناوڕاس" ، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوین گەپیگ توومارکردن کە

‏ 13% رەدکرد و رەسیە بەرزترین ئاست خوەی لە ساڵ 2022ەوە تا ئیسە کە رەسی بویە 122 دۆڵاار ئەمریکی ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏خام قورس بەسره وە بڕ 14.96 دۆلار بەرزەو بوی وە ڕێژەی 13.83٪، و رەسیە 123.11 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ،خام ناوڕاس بەسرهش وە هەمان بڕ (14.96 دۆلار) بەرزەو بوی، وە رێژەی 13.57٪، و رەسیە 125.21 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏ئی هەڵکشانە لە وەختیگ بوی ک گرژییەیل ناونی دۆناڵد ترەمپ و ئیران ڕوی لە زیادکردن کرد. یەیش دویای هەڕەشەیل ئەمریکا هات ئەرا گرتنەوەر ڕێکار توندتر ئەگەر گەرووی هورمز واز نەکرێد، ک وەک شادەمار سەرەکی ئەرا هەناردەکردن نەوت لە جیهان وڵاتەیل حساو کریەێد.

‏نرخەیل نەفت وەردەوام بوی لە قازانجەگەی، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد بەرزەوبوین گرژییەیل ناوەین دۆناڵد ترەمپ و ئیران، لە ناوەڕاس هەڕەشەیل ئەمریکی ئەرا گرتنەوەر رێکارەیل وەهێزتر لە حاڵەت واز نەکردن گەرووی هورمز، کە جویر شادەماریگ سەرەکی ئەرا کلکردن نەفت لە جیهان حساو کریەێد.

