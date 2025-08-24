بازاڕ مرێدی لە شار سەدر نیەمینێد.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- بەغداد

ئامێرەیل ئەمیندارێتی بەغداد، ئمڕوو یەکشەممە، دەسکردن وە لاوردن بازاڕ مرێدی لە شار سەد، خوەرھەڵات بەغداد پایتەخت، ئەوەیش لەناو هەڵمەتەیل وەردەوامیگ ئەرا لاوردن زیایچگەیل لەناو بازاڕەیل و رێکخستن جادەیل.

ئی ریکارەیلە وەقسەی وەرپرسەیلیگ لە ئەمیندارێتی بەغدا، لە چوارچیوەی هەڵمەتەیل وەردەوامیگ تیەن ئەرا لاوردن زیایچگەیل لەناو بازاڕەیل میللەتی و ناوچەیل هەڕەمەکی لە بەغدا، کە ئەو بازاڕە کە ناسیاس وە هەمەڕەنگی چشتەیلی، بویە ناوەندیگ بازرگانی هەڕەمەکی، ریگری لە هامشوو و خزمەتەیل شارەوانی کەێد،.

وەرپرسیگ لە ئەمیندارێتی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: لاوردن ئی بازاڕە لە هەڵمەت فراوانکردن و دروسکردن شوینەیل گشتی تیەێد، و دووارە رێکخستن بازاڕەیل وەشیوەیگ خزمەت خەڵک شارەگە بکەێد، وەگەرد نووڕستنیگ ئەرا پەیاکردن جیگرەیلیگ ئەرا هاوڵاتییە زەردمەنەیل.

وەگەرد دەسکردن وە لاوردنی، شوین بازاڕەگە بڕیاردەو، وەگەرد چەودیاریکردن ئەمیندارێتی بەغدا ئەرا کارەگە، و هەڵگردن چشتەیل ئەو ناوە وەگورەی ریکارەیل باو.

بازاڕ مرێدی لە هەفتایەیل سەدەی گوزەشتە دروس کریا، و وەناو "حاجی مرێدی لامی " نریا، کە خاوەن یەکەمین دوکان بویە لە ناوچە.

وە درویژایی دەیان ساڵ، ئەو بازاڕە بویە یەکیگ لە ناودیارترین بازاڕەیل میللەتی لە بەغدای پایتەخت، کە مەردمەگە بڕەیل فراوان و هەمەڕەنگ لە چشتەیل فرووشن، هەر لە پڕتاڵ و دڵنگ تا ئامێرەی ماڵی و ناوماڵە و کەرەستە و خوەراک و چشتەیلیگ ترەک، وە نرخەیل هەرزان.

کەسەیل فرەیگ پشت وە بەسن ئەرا دراوردن تیکەنان رووژانەیان، کە هیشت لاوردن بازاڕەگە چەودیاریکردنیگ ئەرا لایەنەیل کۆمەڵایەتی و پەیاکردن جیگرەیلیگ بخوازێد ئەرا چینە زەرەدمەنەیل.