بارهەڵگریگ پەلامار بازگەیگ لە دوزخورماتوو دەێد
شەفەق نیوز ـ کەرکوک ـ سەڵاحەدین
بازگەیگ ئەمنی لەبان لەبان ری سەرەکی بەغدا و کەرکووک لە قەزای دووزخورماتوو خوەرهەڵات سەڵاحەدین زەرەد دی، وە مدوو رووداویگ هاتووچو، لە خود وەخت، پۆلیس کەرکوک دەسگیرکردن 10 کەس داواکریاگ لە ماوەی 24 سەعات راگەیان.
سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "رانندەی بارهەڵگریگ گەورە وە مدوو خێرایی فرە و بیئاگایی کۆنترۆڵ لەدەس دا، و ئەوەیش بویە هووکار کیشان وە بازگەیگ حوکومی نزیک ناحیەی ئامرلی و پلیانی"، دیاری کرد کە "رویداوەگە زەرەد دارایی رەسانیە بی ئەوەگ هویچ زەردیگ گیانی توومار بکریەێد".
وتیش: "رویداوەگە بویە وە هووکار شیوانن وەختانەی هاتووچو لەبان ری ناودەوڵەتی، وەرجە ئەوەگ هێزە ئەمنییەیل بتوەنن ماشینە زەرەدیەگە لاوەن و هاتووچو رێکەوبخەن"، دیاریکرد "لێکۆڵینەوە ئەرا زانین وردەکاری رووداوەگە"واز کردنە.
لە خود وەخت، فەرماندەیی پۆلیس کەرکووک جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی راگەیان کە بویە هووکار دەسگیرکردن 10 داواکریاگ ئەرا دادگا لە ماوەی 24 سەعات.
فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ وت: "مەفرەزەیل بەش دژە تاوان کەرکووک ئەرکەیلیان جیوەجیکردن کردنە وەپەێ فەرمانەیل دەسگیرکردن قەزایی، داواکریاگەیل لە ناوچە جیاجیاگەیل وەدویاچگنیان کریا و دەسگیر کریان وەپای یاسا"، دووپاتکرد "ئەرا لایەنە پەیوەنیدارەیل کلکریان ئەرا تەواوکردن رێکارەیل وەرانوەریان".