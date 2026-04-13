‏بارهەڵگریگ پەلامار بازگەیگ لە دوزخورماتوو دەێد

‏بارهەڵگریگ پەلامار بازگەیگ لە دوزخورماتوو دەێد
2026-04-13T14:07:00+00:00

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک ـ سەڵاحەدین

‏بازگەیگ ئەمنی لەبان لەبان ری سەرەکی بەغدا و کەرکووک لە قەزای دووزخورماتوو خوەرهەڵات سەڵاحەدین زەرەد دی، وە مدوو رووداویگ هاتووچو، لە خود وەخت، پۆلیس کەرکوک دەسگیرکردن 10 کەس داواکریاگ لە ماوەی 24 سەعات راگەیان.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "رانندەی بارهەڵگریگ گەورە وە مدوو خێرایی فرە و بیئاگایی کۆنترۆڵ لەدەس دا، و ئەوەیش بویە  هووکار کیشان وە بازگەیگ حوکومی نزیک ناحیەی ئامرلی و پلیانی"، دیاری کرد کە "رویداوەگە زەرەد دارایی رەسانیە  بی ئەوەگ هویچ زەردیگ گیانی توومار بکریەێد".

‏وتیش: "رویداوەگە بویە وە هووکار شیوانن وەختانەی   هاتووچو لەبان ری ناودەوڵەتی، وەرجە ئەوەگ هێزە ئەمنییەیل بتوەنن ماشینە زەرەدیەگە لاوەن و هاتووچو رێکەوبخەن"، دیاریکرد "لێکۆڵینەوە ئەرا زانین وردەکاری رووداوەگە"واز کردنە.

‏لە خود وەخت، فەرماندەیی پۆلیس کەرکووک جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی راگەیان کە بویە  هووکار دەسگیرکردن 10 داواکریاگ ئەرا دادگا لە ماوەی 24 سەعات.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ وت: "مەفرەزەیل بەش دژە تاوان کەرکووک ئەرکەیلیان جیوەجیکردن کردنە وەپەێ فەرمانەیل دەسگیرکردن قەزایی، داواکریاگەیل  لە ناوچە جیاجیاگەیل وەدویاچگنیان کریا و دەسگیر کریان وەپای یاسا"، دووپاتکرد "ئەرا لایەنە پەیوەنیدارەیل کلکریان  ئەرا تەواوکردن رێکارەیل وەرانوەریان".

