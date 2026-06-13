بابل و نەینەوا.. مەلەوانەیل تەرم دوو گەنج درارن ک خنکیانە

شەفەق نیوز - بابل/ نەینەوا

تیم مەلەوانەیل سەر وە وەرگری شارستانی لە پارێزگای بابل، رووژ شەممە، تەرم خوەنەواریگ ک لەناو یەکیگ لە جووەیل ئاو لە ناوچەی وەردییە خنکیاۊد، دراوردن.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل رزگارکردن دەسوەجی دۊای وەرگردن خەوەریگ لەباوەت رویداو خنکیانەگە دەس وە ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن کردن، و تۊەنستن تەرم خنکیاگەگە پەیا بکەن و لە جووەگە درارنەی دۊای ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن ک لە ناوچەگە وەردەوام بوی.

سەرچەوەگە وتیش ک خنکیایەگە خوەنەوارە و لەداڵگبوی ساڵ 2012س، و لە ناوچەی وەردییە - سەید مووسا نیشتەجیە، و تەرمەگە دریا دەس فەرمانگەی پزیشک دادوەری ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل.

لە نەینەوا، سەرچەوەیگ ترەک خەوەردا لە دراوردن تەرم گەنجیگ دۊای تویشهاتنی وە خنکیان لە چەم دیجلە لە ناحیەی نەمرود باشوور خوەرهەڵات شار مووسڵ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەلەوانەیل پۆلیس چەمەوانی تۊەنستن تەرم گەنجیگ لەداڵگبوی 2011 دۊای تویشهاتنی وە خنکیان لە چەم دیجلە لەناو ناحیەی نەمرود باشوور خوەرهەڵات مووسڵ درارن.

دیاری کرد ک ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن نزیکەی سەعاتیگ تەواو کیشا، کە مەلەوانەیل پۆلیس چەمەوانی ناچار بۊن وەرجە ئەوەگ تەرمەگە پەیا بکەن و هەڵی بکیشن، ئۆپەراسیۆنەیل مەلەوانی لەناو چەمەگە ئەنجام بیەن، وە دەرخستن ئەوە ک تەرمەگە ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل و وازکردن لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە رەوانەی فەرمانگەی پزشک دادوەری کریا.

سەرچەوەگە داوا لە خەڵکەگە کرد مقیەتی مناڵەیلیان بکەن و ری وەپیان نەیەن مەلەوانی لە ناوچە قۊلەیل یا ئەو شوینەیلە بکەن ک ئەرا مەلەوانی تەرخان نەکریانە، وەتایبەت وەگەرد بەرزەوبۊن پلەیل گەرمی و زیاتربۊن رویداوەیل خنکیان لە چەمەیل لە وەرز تاوسان.

یە دویەمین رویداوە لەی جۊرە ک ئمڕوو شەممە لە نەینەوا توومار کریەێد، دۊای دراوردن تەرم گەنجیگ ک تەمەنی 13 ساڵانە لە خەڵک ناوچەی رەشیدییە ک تویش خنکیان لە چەم دیجلە لە ناحیەی "وانە" باکوور مووسڵ هاتۊد.