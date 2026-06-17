بابل و سەڵاحەدین.. رزگارکردن دوو مناڵ لە خنکیان و زەخمداری وە رویداو هاتوچو
شەفەق نیوز ـ بابل / سەڵاحەدین
سەرچەوەیگ پزیشکی لە بابل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ژیان دوو مناڵ لە خنکیان لە چەم کەفیل رزگارکریا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "کارمەنەیل تەندروسی پارێزگای بابل توەنستن لە کۆتا چرکەیل گیان دوو مناڵ لەناوەین تەمەنەسل10 و 13 ساڵ رزگاربکەن".
لەلایگتر، پەنج کەس زەخمداربوین وە رویداویگ لەناوەین کەرکوک و بەغدا لەبان سنوو ناحەس سلێمان بەگ خوەرهەڵات پارێزگای سەڵاحەدین.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکەوداین دوو ماشین لەبان ری گشتی بوی لە ناحیەی سلمان بەگ، وتیش، تیمەیل فریاکەفتن سەرەتایی رەسینەس شوین رویداوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە کلکردن و لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنە لێکۆڵینەوە لە روداوەگە.