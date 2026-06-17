‏بابل و سەڵاحەدین.. رزگارکردن دوو مناڵ لە خنکیان و زەخمداری وە رویداو هاتوچو

شەفەق نیوز ـ بابل / سەڵاحەدین

‏سەرچەوەیگ پزیشکی لە بابل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ژیان دوو مناڵ لە خنکیان لە چەم کەفیل رزگارکریا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "کارمەنەیل تەندروسی پارێزگای بابل توەنستن لە کۆتا چرکەیل گیان دوو مناڵ لەناوەین تەمەنەسل10 و 13 ساڵ رزگاربکەن".

‏لەلایگتر، پەنج کەس زەخمداربوین وە رویداویگ لەناوەین کەرکوک و بەغدا لەبان سنوو ناحەس سلێمان بەگ خوەرهەڵات پارێزگای سەڵاحەدین.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکەوداین دوو ماشین لەبان ری گشتی بوی لە ناحیەی سلمان بەگ، وتیش، تیمەیل فریاکەفتن سەرەتایی رەسینەس شوین رویداوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە کلکردن و لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنە لێکۆڵینەوە لە روداوەگە.

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