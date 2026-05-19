بابل و بەغداد.. دەسگیرکردن کەسیگ کە وتیە گوایە ژنەگەی خوەیکوشتیە و یەکیگیش وە توومەت پاڵپشتیکردن دارایی تیرۆر

شەفەق نیوز - بابل / بەغداد

فەرماندەیی پولیس پارێزگای بابل، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن پیاییگ راگەیان کە خەوەرداجگە لە خوەیکوشتن ژنەگەی وە لەچک ژنانە، و دیاری کرد کە توومەتبارەگە چگەسە ژیر تاوان ئەرا کوشتنی لە ئەنجام دەمەقاڵیگ خیزانی.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ دیاری کرد کە مردن ژنیگ توومار کردگە جویر خوەیکوشی وە "لەچک ژنانە"، وە پشت بەسانن وە وتەی شویەگەی و راپۆرت پزیشکی سەرەتایی، باوجی نیشانەیل مەیدانی ئەرا لێکۆڵەرەیل دڵنیانکەر نەۊن، دۊای ئەوەگ شۊنە کەوەوبوین لەلای مل ژنەگە دەرکەفتن، کە چماێ داوای دادپەروەری کەێد وەرجە ئەوەگ چیرووکەگە بوەسیەێد، و ئاشکرا کرد کە تیمیگ وەشکین پسپۆڕ دروس کریا کە بەش نەهیشتن تاوان لەناوی بوی، ئەرا دەسکردن وەدویاچگن هویرد ئەرا وەشکین لە باوەت راسییەگە، کە بەش نەهیشتن تاوان ئەبو غەرەق دەس وە ریکارەیلی وە رووحیگ پیشەیی بەرز کرد، وە دانان هەر وردەکارییگ بۊچگ لە ژیر میکرۆسکۆپ دادپەروەری.

وەپای بەیاننامەگە، وەگەرد بردن تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری لە بەغداد و جیوەجیکردن توێکاری بنەڕەتی، ئەنجامەیل یەکلاکییەر بوین، چۊنکە دەرخستن کڵ شۊن تۊنوتیژی و گورزیگ لەبان ملەگە هەس، کە یەیش ئەگەر خوەیکوشی پویچەڵەو کرد، وەشکینەگە وەرەو رێڕەویگ تاوانکاری ئاشکرا گلەو دا.

فەرماندەیی پولیس لە بەیاننامەگەی وت: وەگەرد قۊلەوبوین ربکارەیل و وەدەسهاوردن رەزامەنییە دادوەرییەیل، شویەگە هاوریا و رۊوەرۊی بەڵگە هونەری و پزیشکییەیل کریا، تا چگە ژیر ئەنجامدان تاوانەگە لە ئەنجام وەردەوەردەیگ خیزانی، دۊای ئەوەگ کە قسەیلی لە وەرانوەر راسیە چەسپیاگەیل رمیا، و ریکارەیل یاسای وەپای مادەی (406) لە یاسای سزایەیل وەرانوەری جیوەجی کریان.

لە چوارچیوەیگ پەیوەندیدار دەسەی حەشد شەعبی راگەیان، کە هیزیگ تایبەت لە بەش هەواڵگری سەروە لیوای دوانزەهەم لە حەشد توومەتباریگ "رخدار" لە قەزای تارمییە لە باکوور بەغداد دەسگیر کرد.

لە بەیاننامەیگ کە لە دەسیەگە دەرچگە وت: ئۆپەراسیۆنەگە لە ری کوڵەگردنیگ توکمە جیوەجی کریا، وە بەشداری وەگەرد ئاژانس هەواڵگری و وەشکینە فیدراڵییەیل لە وەزارەت ناوخۆ، کە بویە هووکار دەسگیرکردن داواکریاییگ ئەرا دادگای عراقی (م. م. ح. ج) لە ئاوایی "14 رەمەزان.

بەیاننامەگە وتیش: توومەتبارەگە وەپای فەرمانەیل مادەی 36 لە یاسای شووردن پۊل و پاڵپشتیکردن دارایی تیرۆر داوا کریاگە، لە وەختیگ دریا دەس لایەن داواکار دۊای تەواوکردن ریکارە یاساییەیل.