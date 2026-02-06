بابل و بەسرە.. دەسگیرکردن کابرایگ 4 کەس لە یەک خیزان کوشتیە و زەخمدار کردیە و خوەیکوشتن گەنجیگ
شەفەق نيوز - بابل / بەسرە
فەرماندەیی پولیس پارێزگای بابل، ئمڕوو جمعە، دەسگیرکردن توومەتباریگ وە کوشتن و زەخمدارکردن چوار کەس لە یەک خیزان راگەیان، دویای وەشوینکەفتن ئەمنی تونیگ لەناو پارێزگاگە.
فەرماندەیی پولیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەگەرد رەسین خەوەر لە تاوانیگ کوشتن لە ناوچەی سیاحی - جەمعیات، دویای ئەوە کە هاوڵاتییگ کەفتە وەر تەقەکردن کە گیانی لەدەسدا، و سێ کەسیش لە بنەماڵەی زەخمدار بوین، پولیس بابل کەفتە ئامادەباشی دەستی وایین بکوشەگە وەرەو شوین نادیاریگ.
وتیش: هیزەیل ئەمنی ئۆپراسیۆن مینەکردن و وەشوینکەفتن ئەنجام دان، و فەرمان دەسگیرکردنی ئەرا گشت خاڵەیل وەشکین و مەرزەیل سنووری و فرۆکەخانەیل بڵاو کردن، وەگەرد وەشوینکەفتن وەردەوامیگ ئەرا جموجویل تاوانبارەگە لە پارێزگایەیل تا شوینەگەی دیاری کریەێد.
دیاری کرد کە ئەو ریکارەیل ئەمنیە رەسینە دەسگیرکردن توومەتبار سەرەکی لە تاوانەگە، و چگە ژیر تاوان کوشتن، و دریا دەس لایەنەیل دادوەری.
لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لەناو تەمەن بیس ساڵان لەناو ماڵەگەی خوەی لە قەزای هارسە باکوور بەسەر، لەوەر مدووەیل نادیاریگ خوەی دادە سێدارە و گیانی لەدەسدا.