بابل و بەسرە.. دەسگیرکردن کابرایگ 4 کەس لە یەک خیزان کوشتیە و زەخمدار کردیە و خوەیکوشتن گەنجیگ

شەفەق نيوز - بابل / بەسرە

فەرماندەیی پولیس پارێزگای بابل، ئمڕوو جمعە، دەسگیرکردن توومەتباریگ وە کوشتن و زەخمدارکردن چوار کەس لە یەک خیزان راگەیان، دویای وەشوینکەفتن ئەمنی تونیگ لەناو پارێزگاگە.

فەرماندەیی پولیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەگەرد رەسین خەوەر لە تاوانیگ کوشتن لە ناوچەی سیاحی - جەمعیات، دویای ئەوە کە هاوڵاتییگ کەفتە وەر تەقەکردن کە گیانی لەدەسدا، و سێ کەسیش لە بنەماڵەی زەخمدار بوین، پولیس بابل کەفتە ئامادەباشی دەستی وایین بکوشەگە وەرەو شوین نادیاریگ.

وتیش: هیزەیل ئەمنی ئۆپراسیۆن مینەکردن و وەشوینکەفتن ئەنجام دان، و فەرمان دەسگیرکردنی ئەرا گشت خاڵەیل وەشکین و مەرزەیل سنووری و فرۆکەخانەیل بڵاو کردن، وەگەرد وەشوینکەفتن وەردەوامیگ ئەرا جموجویل تاوانبارەگە لە پارێزگایەیل تا شوینەگەی دیاری کریەێد.

دیاری کرد کە ئەو ریکارەیل ئەمنیە رەسینە دەسگیرکردن توومەتبار سەرەکی لە تاوانەگە، و چگە ژیر تاوان کوشتن، و دریا دەس لایەنەیل دادوەری.

لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لەناو تەمەن بیس ساڵان لەناو ماڵەگەی خوەی لە قەزای هارسە باکوور بەسەر، لەوەر مدووەیل نادیاریگ خوەی دادە سێدارە و گیانی لەدەسدا.