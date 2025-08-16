بابل.. کوشیان و زەخمداری وە مدوو مەرافەیگ "خێزانی" چەکداری

شەفەق نیوز ــ بابل

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مەرافەیگ کۆمەڵایەتی کە بویە مدوو مردن و زەخمداری لە پارێزگای بابل.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "چوار کەس لە یەک خێزان کوشیان لە مەرافەیگ چەکداری لەناوچەی شجێریە لە قەزای محاویل لە پارێزگای بابل".

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پۆلیس بابل راگەیان "مەرافەگە لە ئەنجام وردەوردەیگ کویەنە لەناوەین ئەندامەیل خێزانەگە بویە، کە سێ زەخمداریش توومارکریاس دوانیان ئیرنگە چارەسەر وەرگردنە باوجی سێیەمیان گیان لەدەسدا".

وتیش؛ "هێزەیل ئەمنی دەسکردنە دەسگیرکردن تاوانبارەل" دووپاتکرد "ئەو کەسەیلە لای دەزگای ئەمنی ناسریانە"