بابل.. کوشیان کەسیگ لە رویداویگ کار و دەسگیرکردن باندیگ کە دزی لە ماڵیگ کردنە

شەفەق نیوز - بابل

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بابل، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ وە مدوو رویداویگ کار لە نویسینگەیگ ئەرا کەرەستەیل بیناسازی، لە وەختیگ باندیگ پسپۆڕ لە دزی دەسگیر کریان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە رانندەی ماشینیگ بارهەڵگر مەرگ وەخوەی دی لە یەکیگ لە نویسینگەیل فرووشتن کەرەستەیل بیناسازی وە مدوو کەفتن بڕیگ ئاسن لەبانی لە ناحیەی نیل لە باکوور حلە ناوەند پارێزگاگە.

وتیش کە تەرمەگە وەرەو فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریاس ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی، و لێکۆڵینەوەیگ لە رویداوەگە واز کریاگە.

لە چوارچیوەیگ ترەک، سەرچەوەگە لە دەسگیرکردن باندیگ راگەیان کە لە چوار کەس دروس بویە، و دوو ملیۆن دینار لە یەکیگ لە ماڵەیل گەڕەک عەسکەری سەر وە قەزای هاشمیە لە باشوور شار حلە دزینە.