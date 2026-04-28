بابل.. مردن دوو خوەنەوار زانکۆ و زەخمداری کەسەیل ترەک وە رویداو هاتوچو لەبان ری "حلە ـ کەفیل"
شەفەق نیوز ـ بابل
دوو خوەنەوار زانکۆ، ئمڕوو سێشەممە، گیان لەدەسدان و شمارەیگیش زەخمداربوین وە مدوو رویداویگ هاتوچو لەبان ری ناوەین شار حلە و قەزایکەفیل لە پارێزگای بابل.
وەچەودیەیل خەوەردان، رویداوەگە لە ئەنجام پلیان پاسیگ بویچگ بویە کە بڕیگ سەرنشین هەڵگردوێد ئەو دوو خوەنەوارەیش لەناویان بوین.
وەگەرد رویداوەگە دەسوەجی ماشینەیل فریاکەفتن رەسین ئەرا هەڵگردن تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، هێزە ئەمنیەیل ئاخلەی ئەمنی شوین رویداوەگە دان و لێکۆڵینەوە وازکردن ئەرا دیاریکردن هووکار رویداوەگە.