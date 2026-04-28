‏بابل.. مردن دوو خوەنەوار زانکۆ و زەخمداری کەسەیل ترەک وە رویداو هاتوچو لەبان ری "حلە ـ کەفیل"

‏شەفەق نیوز ـ بابل

‏دوو خوەنەوار زانکۆ، ئمڕوو سێشەممە، گیان لەدەسدان و شمارەیگیش زەخمداربوین وە مدوو رویداویگ هاتوچو لەبان ری ناوەین شار حلە و قەزایکەفیل لە پارێزگای بابل.

وەچەودیەیل خەوەردان، رویداوەگە لە ئەنجام پلیان پاسیگ بویچگ بویە کە بڕیگ سەرنشین هەڵگردوێد ئەو دوو خوەنەوارەیش لەناویان بوین.

‏وەگەرد رویداوەگە دەسوەجی ماشینەیل فریاکەفتن رەسین ئەرا هەڵگردن تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، هێزە ئەمنیەیل ئاخلەی ئەمنی شوین رویداوەگە دان و لێکۆڵینەوە وازکردن ئەرا دیاریکردن هووکار رویداوەگە.

‏

‏