بابل.. لایەنگر کاندیدەیل چنە ناو وەردەوەردە و هێزە ئەمنیەیل وە "تەقەکردن" کۆنترۆلی کردنە (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ بابل
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دروسبوین مەرافەیگ لەناوەین لایەنگریل کاندیدەیل لە دوو ناوچەی پارێزگاگە وە هاتنە ناو هێزە ئەمنیەیل کۆتایهات.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت " نیمەڕووی ئمڕوو، مەرافیگ لەناوەین لایەنگرەیل کاندیدەیل لەناحیەی سەدە لە باکوور بابل دروسبوی وە هاتنە ناو هێزە ئەمنیەیل و دەسگیرکردن ئەندامەیل ئەمنی وەبی هویچ زەخمداریگ کۆتایی هات".
وتیش، "مەراف ترەک لەناوەین لایەنگرەیل کاندیدەیل لە قەزای کەفل باشوور پارێزگاگە رویدا رەسیە ئەرا تەقەکردن لە وا وەبی هویچ زەخمدارییگ" وتیش "هێزەیل ئەمنی تەقەکردنە ئەرا وسانن مەرافە و کۆنترۆلکردنی".