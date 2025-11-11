‏بابل.. لایەنگر کاندیدەیل چنە ناو وەردەوەردە و هێزە ئەمنیەیل وە "تەقەکردن" کۆنترۆلی کردنە (ڤیدیۆ)

2025-11-11T12:20:25+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بابل

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دروسبوین مەرافەیگ لەناوەین  لایەنگریل کاندیدەیل لە دوو ناوچەی پارێزگاگە وە هاتنە ناو هێزە ئەمنیەیل کۆتایهات.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت " نیمەڕووی ئمڕوو، مەرافیگ لەناوەین لایەنگرەیل کاندیدەیل لەناحیەی سەدە لە باکوور بابل دروسبوی وە هاتنە ناو هێزە ئەمنیەیل و دەسگیرکردن ئەندامەیل ئەمنی وەبی هویچ زەخمداریگ کۆتایی هات".

‏وتیش، "مەراف ترەک لەناوەین لایەنگرەیل کاندیدەیل لە قەزای کەفل باشوور پارێزگاگە رویدا رەسیە ئەرا تەقەکردن لە وا  وەبی هویچ زەخمدارییگ" وتیش "هێزەیل ئەمنی تەقەکردنە ئەرا وسانن مەرافە و کۆنترۆلکردنی".

