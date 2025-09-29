بابل.. زيندانیکردن سەخت دوو ساڵ ئەرا کابرایگ لە پەخش زنی سووکایەتی وە ئیمام حسێن کردگە

شەفەق نيوز- بابل

سەرچەوەیگ دادوەری، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە دادگای بابل فەرمان زیندانیکردن سەخت تا ماوەی دوو ساڵ لەبان کابرایگ دەرکرد لە پەخش زنی لەبان فەیسبووک سووکایەتی وە ئیمام حسێن کردگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دادگا ئەو کارە وە دەسدرویژیکردن وەبان پیرووزی ئیمام حسێن دادە قەڵەم، کە ئەو کردەوە وەگورەی مادەی (372/5) لە یاسای سزادان عراقی وە تاوان دەێدەی قەڵەم، و سزای هەرکەسیگ دەێد سووکایەتی وە باوەڕ و رسوومەیل ئاینی بکەێد.