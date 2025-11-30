بابل.. دەسگیرکردن 35 کەس لەناو خوەینشاندان ئەرا داوای پیەڵ پیادە (ڤیدیۆ)
شەفق نيوز– بابل
دەسەڵاتەیل ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، زیاتر لە 35 خوەینشاندەر خەڵک ئاوایەیل باشوور بابل دەسگیرکردن، دویای ئەوە کە رییگ ناودەوڵەتی ناوچەیان کردە دوو بەشەو.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاوایەیل شار قاسم لە باشوور پارێزگای بابل ژاوەژاو ئەمنی گەورەیگ وەخوەیان دین، دویای ئەوە کە خەڵکەگە دەرچگنە دویەم خوەینشاندان لەماوەی هەفتەیگ، ئەرا داواکردن پیەڵ پیادە لەبان ری ناودەوڵەتی ناوەین شۆمەلی و پارێزگای نەجەف، کە ریە کوینەگە وەرەو ناوچەگە کردە دوو کوتەو، و مەردم لە مەکتەو و کاروباریان بڕیەو.
خەڵکەگە دیاری کردن کە ئی ری نووە وە ناوڕاس ناوچەیگەو رەد بوود کە مەردم فرەیگ هاناوی، و مەکتەو ئامادەیی دویەت و ئامادەیی دویەت و مەکتەویگ سەرەتایی ناوەند تەندروسی و خیزانەیل فرەیگ وەی ریەو هامشوو کەن، کە ئیرنگە لەوەر ئەو ریە بڕیاس.
هاوڵاتیەیل دووپات کردن کە سەردان قایمقام و دیوان پارێزگا، و چەن لایەنیگ حکومەتی لە مانگەیل گوزەشتە کردنە، و داواکاری فەرمی خستنەسە وەردەس ئەرا دروسکردن پیەڵ پیادە، وەلێ هیچیگ وەدەسیان نەکەفت.
لە قسەی خوەینشاندەرەیل، گردەوبوینەگە وەتەواوی ئاشتیانە بوی، و هیچ رویوەڕویبوین یا بڕیان رییگ نەویە، وەلێ وەناکاوەو هیز گەورەیگ لە دژە ئاژاوە وەشیوەی زبریگ رەسیە لایان، کە دەسدرویژی لەبان خەڵکەگە و گەنجەیل کردن، و بەشیگ لە ماشینەیل شکانن و دەیان کەس دەسگیر کردن.
وەگورەی سەرچەوەیل ناوخوەیی، شمارەی دەسگیرکریایەیل رەسیە 35 کەس ئەرا بنکەی پولیس قاسم بریانە، و هیمان کەسوکارەیلیان چەوەڕی بڕیار مەرەقەزکردنیان وە کەفالەت وەلایەن دادوەر کەن.
خەڵکەکە ئویشن گیچەڵ وەگەرد پرۆسەی ری ناودەوڵەتی نەیرن، وەلێ تەنیا ئەوە خوازن چارەسەریگ بوود گیان خوەنەوارەیل و ژنەیل ناوچەگە قورتار بکەن دویای ئەوە کە ری نییە لە جادەو بکەنە ئەودیم، وەگەرد ئەو ماشینەیل فرە و تونە لەبان جادەگە.
داوا لە وەزارەت ناوخۆ و پارێزگار بابل کەن زویوەزوی دەسبیەنەوەر و زیندانیەیل مەرەقەز بکەن، و لێکولینەوە ئەرا وەکارهاوردن تونوتیژی واز بکەن، و داوایان وە دروسکردن پیەڵ پیادە جیوەجی بکەن وەرجە تەواوبوین ریەگە تا مەردم تویش کارەسات نان.