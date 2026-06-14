‏بابل.. تویشهاتن لەناوەین ئـاژەڵەیل وە 3 پەتا و ڤێتەرنەری دووپاتکرد لە وەدویاچگن (وینە)

شەفەق نیوز ـ بابل

‏مەردم ئاوای ئەلبو موستەفا سەر وە قەزای مەحاویل لە باکوور پارێزگای بابل، ئمڕوو یەکشەممە داوا کردن لە لایەنەیل ڤێتێرنەری تایوەتمەن ئەرا دەسوەردان خێرا، دویای ئەوەگ تویشهاتن ئاژەڵەیل خوەیان وە بیماریەیل ناسریاگ وە "ئەبولسین" و "ئەبودەلیف" و "تەو سێیەمی" توومار کردن، و دووپات کردن حاڵەتەیل لەبارچگن و مردن بەشیگ لە ئاژەڵەیل.

‏شمارەیگ لە مەردم ئاوایەگە وە ئاژانس "شەفەق نیوز" وتن، ماوەی چەن رووژە ئاژەڵەیل نیشانەی بیماری جیاواز دیرن و بویەسە هووکار بڵاوبوین بیماریەگە لە ناو مێگەلەیل، و داوا کردن تیم ڤێتێرنەری مەیدانی کلبکەن ئەرا وەشکین ئاژەڵەیل و گردنەوەر ریوشوین پێویست ئەرا نواگیری لە بڵاوبوین زیاتر بیماریەیل.

‏دیاریکردن، لەری وەدویاچگن و چەودێری تەندروسی هەس لەبان سامان ئاژەڵی لە ناوچەگە، داوا لە لایەنەیل پەیوەنیدارکەیمن چارەسەر و ڤاکسینەیل تایوەت وە پاراستن ئاژەڵەیل لە بڵاوبوین بیماری دابین بکەن.

‏دکتۆر ئەحمتد فەرهود وەڕێوەبەر ڤێتەرنەری بابل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، فەرمانەگە وەدویاچگن حالەتەیل تویشهاتن وە تەو دەوم قول کەێم کە توومارکریانە، وتیش تیمیگ تایوەت نمونەیل جیاواز لە ئاوایە جیاوازەل وەرگردنە ئەنجامەیل جیاوازن لەانوەین ئەرێنی و نەرێنی.

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