‏پیایگ ئەنباری مناڵ شیرخوەرەیگ لەبان ری ناودەوڵەتیگ لە باشوور عراق رزگارکەێد

شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن کورپەیگ لە کنار ری ناودەوڵەتی ناوەین پارێزگایەیل زیقار و بەسرە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛"هاوڵاتیيگ خەڵک پارێزگای ئەنبار لەبان ری ناودەوڵەتی خێرا ناوەین پارێزگایەیل زیقار و بەسرە مشین رانێد مناڵیگ 3 مانگان پەیاکەێد کە لەبان کنار ریەگە فڕەدریاس".

‏وتیش پیاگە "دەسوەجی یەکیگ لە دەوریەیل ئەمنی نزیک خەوەردارکردیە، مناڵەگە ئەرا خەستەخانەی سوق شیوخ بریاس ئەرا چەودێریکردن تەندروسی و پیشکەشکردن چەودێری پێویست".

‏سەرچەوەگە وتیش "هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوەی فراوانیگ لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردیە ئەرا ناسین کەسوکار مناڵەگە، و ئەو لایەنەیلە هان لە پشتی".

‏

‏