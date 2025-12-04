‏پیایگ ئەنباری مناڵ شیرخوەرەیگ لەبان ری ناودەوڵەتیگ لە باشوور عراق رزگارکەێد

2025-12-04

شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن کورپەیگ لە کنار ری ناودەوڵەتی ناوەین پارێزگایەیل زیقار و بەسرە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛"هاوڵاتیيگ خەڵک پارێزگای ئەنبار  لەبان ری ناودەوڵەتی خێرا ناوەین پارێزگایەیل زیقار و بەسرە مشین رانێد  مناڵیگ 3 مانگان پەیاکەێد کە لەبان کنار ریەگە فڕەدریاس".

‏وتیش پیاگە "دەسوەجی یەکیگ لە دەوریەیل ئەمنی نزیک خەوەردارکردیە، مناڵەگە ئەرا خەستەخانەی سوق شیوخ بریاس ئەرا چەودێریکردن تەندروسی  و پیشکەشکردن چەودێری پێویست".

‏سەرچەوەگە وتیش "هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوەی فراوانیگ لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردیە ئەرا ناسین کەسوکار مناڵەگە،  و ئەو لایەنەیلە هان لە پشتی".

