ئاگر 10 دۆنم گەنم لە کەرکوک سزنێد
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو زەوی کاڵیایگ وە بەرهەم گەنم لە نزیک ئاوای مەنزلە سەر وە قەزای حەویجە باشوور خوەرئاوای پارێزگاگە.
سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "تیمیگ وەرگیری شارستانی دەسکردن وە تەقەلایەیلیان لەدویای ئەوەگ ئاگادارکریان لە هیزگردن ئاگر لەناو کێڵگەی گەنمیگ کە کەفێدە نزیک ئاوای مەنزلە، شمارەیگ ماشین ئاگرکپەوکردن رویکردنە شوین رویداوەگە بەجەر ئاگرەگە دان نواگیری لە درویژەوبوینی ئەرا رویوەروە کشاوەرزیەیل ترەک کردن کە لەلایەوبوین".
وتیش؛ "تیمەگە توەنستن ئاخڵەی ئاگرەگە بیەن سنوور ئەرا بڵاوبوینی بنەن لەدویای ئۆپراسیۆنیگ کە چەن ساعەتیگ وەردەوام بوی، و هەڵکردن وا دەسمیەتیدەر بڵاوبوین ئاگرەگە بوی".
دیاریکرد "ئاگرەگە زەرەد وە 19 دۆنمبەرهەم گەنم رەسانیە، لایەنەیل پەیوەنیدار تایوەت وەردەوام لە ئۆپراسیۆنەیل ئاشکراکردن مەیدانی ئەرا دەسنیشانکردن بڕ زەردەیل و هووکارەگەی".