ئاگر و ژاوەژاو لەبان ری "بەغداد – كەركوك".. ماشینیگ چوودە ناو خاڵیگ ئەمنی لە دیالە.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- ديالە

کەسەیلیگ لە وەچەودیەیل، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان کە ماشینیگ وەتونی رانیە، چگەسە ناو خاڵیگ ئەمنی لەبان ری "بەغداد – كەركوك"، لە قەزای خاڵی لە پارێزگای دیالە.

وەچەودیەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ماشینیگ تون چگەسە ناو خاڵیگ ئەمنی پولیس و هاتوچو، کە وەناکاوەو ئەو خاڵە لەبان ری "بەغداد – كەركوك"، وەرانوەر ناوچەی حەی زەهرا لە قەزای خاڵس دانریاوێد.

وتنیش: رویداوەگە بویە مدوو سزیان چەن ماشینیگ لەناویان ماشینەیل پولیس و ماشینیگ مەدەنی، وەگەرد ماتووڕسکڵیگ.

وەچەودیەیل وتنیش: رویداوەگە بویە مدوو کەفتن قوربانی، بەشیگیان لاشەیان سزیا.