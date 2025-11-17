ئاگر گەورەیگ دوکان و ماڵەیلیگ لە تاڵبیەی بەغداد سزنێد (ڤیدیۆ)
شەفق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر گەورەیگ لەناو بڕیگ لە دوکانەیل لە ناوچەی تاڵبیە خوەرھەڵات بەغداد پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە دوو ماڵیش سزان، وەگەرد ئامادەباشی تەواویگ لەلایەن تیمەیل وەرگری شارستانی.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە زیاتر لە 50 ماشین کپەوکردن ئاگر وەگەرد تانکەرەیل حەشد شەعبی بەشداری کردن ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە کە زەرەدەیل گەورەیگ لەلی بویەو.
سەرچەوەگە دیاری کرد تاسیان چوار کەس لەلای کەمەو توومار کریا، یەکیگیان لە ئەندامەیل وەرگری شارستانی بویە.
وتیش: هیمان بەشیگ لە تیمەیل وەردەوامن لە کارەیل سەردەوکردن تا ئاگرەگە دووارە گوڵپە نەکەێد، و لە تەواوبوین رویداوەگە وەتەواوی دڵنیا بوون.