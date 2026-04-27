ئاگریگ گەورە کارگەیگ ئسفەنج لە گۆڕەپان عەدەن لە بەغداد سزنێد

2026-04-27T07:59:01+00:00

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگریگ گەورە لەناو یەکیگ لە کارگەیل ئسفەنج لە ناوچەی گۆڕەپان عەدەن لە پایتەخت عراقی بەغداد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کە ئاگریگ گەورە لەناو یەکیگ لە کارگەیل ئسفەنج لە گۆڕەپان عەدەن هیز گرد، کە بویە هووکار بەرزەوبوین  ستۊنەیل دۊکەڵ لە ناوچەگە.

 وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی دەس کردنە پرۆسەیل کپەوکردن دەسوەجی دۊای رەسینیان ئەرا شوین رویداوەگە، لەناو تەقەلایەیلیگ وەردەوام ئەرا کۆنترۆڵکردن ئاگرەگە و ریگریکردن لە فراوانبوینی ئەرا کارگەیل و دوکانەیل نزیک.

سەرچەوەگە وتیش:  تا ئیسە هیچ زەخمدارییگ توومار نەکریاس تا ئیسە زانیاری لەبارەی زیانە ماددییەیل نەڕەسیە، لە وەختیگ هیمان مدووەیل هیزگردن ئاگرەگە نادیارن.

