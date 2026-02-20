ئاگر مۆڵیگ لە ناوڕاس کەرکوک سزنێد

2026-02-20T10:36:32+00:00

 شەفەق نيوز – کەرکوک

 سەرچەوەیگ لە بەش وەرگری شارستانی کەرکوک راگەیان کە ئمڕوو جمعە، ئاگریگ لە ناو کۆمەڵگەی بازاڕیگ لە جادەی قودس لە ناو شارەگە رویدا.

سەرچەوەگە وت: "تیمەیل وەرگری شارستانی  رەسینە شوین رویداوەگە دوای وەرگردن ئاگاداری، و لەو شوینە دەسکردن وە کپەوکردن ئاگرەگە و نەهیشتن رەسینی ئەرابازاڕ و بینایەیل شانی."

وتیش: "ستوین دویکەڵ فرەیگ  لە ئاسمان ناوچەگە بەرزەو بوی، وە کەسەیل لە ناو کۆمەڵگە ئەرا مقیەتیکردن بیوەییان دەرکریان"،  وتیش: تا ئیسە مدووەیل ئاگر نەزانیانە.

سەرچەوەگە دیاری کرد: "تیمەیل وەرگری شارستانی توانستن بەش گەورەی ئاگرەگە کپەو بکەن، و کارەیل سەردەوکردن و چارەسەر وەردەوام بوی"، وتیش: تا ئیسە هیچ زیانیگ مرۆڤایەتی توومار نەکریاس، بەڵام زەرەد مادی وە بازاڕەگە رەسیە.

هەرلیوا دووپاتیش کرد 

 کە دەزگا پەیوەندیدارەیل  لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردنە.

