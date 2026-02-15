‏ئاگر لە "حوسەینیەیگ" لە مەنسوور خوەرئاوای بەغدا هیزگرد

شەفەق نیوز- بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ئاگر لەناو حوسەینیەیگ لەناوچەی مەنسوور لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت هیزگرد.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت،؛ ئاگر لەناو حوسەینیەی ئەهل بەیت هیزگردیە وەبی ئەوەگ هووکار ئاگرەگە ئاشکرابکەن.

‏ دیاریکرد، تیمەیل وەرگیری شارستانی دەسوەجی دویای وەرگردن خەوەرەگە رەسینە شوین رویداوەگە و دەسکردنە وە کارەیل کپەوکردن و بەجەردان ئاگرەگە، تا نواگیری لە بڵاوبوینی بکەن ئەرا ناو باڵەخانەیل دەوروگەردی.

‏