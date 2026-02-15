ئاگر لە "حوسەینیەیگ" لە مەنسوور خوەرئاوای بەغدا هیزگرد
2026-02-15T14:17:40+00:00
شەفەق نیوز- بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ئاگر لەناو حوسەینیەیگ لەناوچەی مەنسوور لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت هیزگرد.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت،؛ ئاگر لەناو حوسەینیەی ئەهل بەیت هیزگردیە وەبی ئەوەگ هووکار ئاگرەگە ئاشکرابکەن.
دیاریکرد، تیمەیل وەرگیری شارستانی دەسوەجی دویای وەرگردن خەوەرەگە رەسینە شوین رویداوەگە و دەسکردنە وە کارەیل کپەوکردن و بەجەردان ئاگرەگە، تا نواگیری لە بڵاوبوینی بکەن ئەرا ناو باڵەخانەیل دەوروگەردی.