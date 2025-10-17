ئاگر فرەیگ کارخانەی گەورەیگ ئەرا بەرهەمکردن ئاڵەت لەبان ری کەرکوک - هەولێر سزنێد (ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز – كەركوك

سەرچەوەیگ لە وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو کارخانەی گەورەیگ ئەرا بەرهەمکردن و قوتینەری ئاڵەت لەبان ری کەرکوک و هەولێر.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە شەفەق ئمڕوو هیز گرد و وەزوی رەسیە بەشەیل فراوانیگ لەوەر ئەو چشتەیلە کە زوی ئاگر سینن، وتیش دویکەڵ خەسیگ ئاسمان ناوچەگە پووشیە و لە دویرەو دیار بوی.

سەرچەوەگە وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و بڕیگ ماشین و ئامێر کلکردن و دویای تەقەلای چەن ساعەتیگ ئاگرەگە کپەو کردن.

وتیش: رویداوەگە بویە مدوو زەرەدەیل دارایی گەورەیگ وەبی توومارکردن زەخمداری، دیاری کرد کە تیمەیل پیشەیی دەسکردن وە سەردەوکردن و هەڵگردن گەناڵخە، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا کە مەزەنە کریەێد شۆرت کارەبایی بوود.

دووپاتیش کرد کە ئەو کارخانە یەکیگە لە گەورەترین کارخانەیل بەرهەمکردن ئاڵەت ناوخوەیی وە بڕەیل گەورەیگ.