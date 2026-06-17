‏ئاگر زەوییگ کشاوەرزی لەبان ری کەرکوک ـ هەولێر سزنێد (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏ئمڕوو چوارشەممە، ئاگر لەناو زەوییگ کشاوەرزی درەوکریاگ هیزگزد لەبان ری کەرکوک ـ هەولێر باکوور پارێزگای کەرکوک، هەوەجە دەسوەجی تیمیگ وەرگیری شارستانی بڕەسن.

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لە رویبەریگ کشاوەرزی درەوکریاگ لە بەرهەم گەنم هیزگردیە لە نزیک کۆمەڵگە کارگەیل و پیشەسازی "کەرونجی" لە ناحیەی پردێ ئالتوون کووپری، و بویە هووکار بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ لە ناوچەگە.

‏وتیش؛ تیمەیل وەرگریی شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و دەس کردنە ئۆپەراسیۆن کپەوکردن ئاگرەگە تا نواگیری بکەن لە ئەوزەڵکردن ئاگرەگە ئەرا زەوییە کشاوەرزیەیل نزیکی و دامەزراوەیل نزیک.

‏دیاریکرد، هێمان هووکار هیزگردن ئاگرەگە نەزانیاگە، و تیمەیل لە تەقەلایەیل وەردەوامن ئەرا کۆنترۆڵکردن تەواوەتی ئاگرەگە و ریگریکردن لە دووارە هیزگردنی.