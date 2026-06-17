ئاگر زەوییگ کشاوەرزی لەبان ری کەرکوک ـ هەولێر سزنێد (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
ئمڕوو چوارشەممە، ئاگر لەناو زەوییگ کشاوەرزی درەوکریاگ هیزگزد لەبان ری کەرکوک ـ هەولێر باکوور پارێزگای کەرکوک، هەوەجە دەسوەجی تیمیگ وەرگیری شارستانی بڕەسن.
سەرچەوەیگ ناوخوەیی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لە رویبەریگ کشاوەرزی درەوکریاگ لە بەرهەم گەنم هیزگردیە لە نزیک کۆمەڵگە کارگەیل و پیشەسازی "کەرونجی" لە ناحیەی پردێ ئالتوون کووپری، و بویە هووکار بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ لە ناوچەگە.
وتیش؛ تیمەیل وەرگریی شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و دەس کردنە ئۆپەراسیۆن کپەوکردن ئاگرەگە تا نواگیری بکەن لە ئەوزەڵکردن ئاگرەگە ئەرا زەوییە کشاوەرزیەیل نزیکی و دامەزراوەیل نزیک.
دیاریکرد، هێمان هووکار هیزگردن ئاگرەگە نەزانیاگە، و تیمەیل لە تەقەلایەیل وەردەوامن ئەرا کۆنترۆڵکردن تەواوەتی ئاگرەگە و ریگریکردن لە دووارە هیزگردنی.