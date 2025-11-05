‏ئاگر زیاتر لە 30 دوکان بازرگانی لەناو بازاڕیگ کۆمەڵایەتی لە شەترە سزنێد ( ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لە بازاڕ کۆمەڵایەتی شار شەترە لە باکوور پارێزگای زیقار، کە زەرەد مادی گەپیگ رەسانیە وە بڕ نزیکەی سەدان ملیۆن وە زیاتر لە 30 دوکان بازرگانی.

‏پەیامنێرمان دیاریکرد، زیاتر لە 10 تیم وەرگیری شارستانی توەنستنە ئاگرەگە کپەوبکەن وەرجە ئەوەگ درویژەوبوود و دوکانەیل ترەک ناو بازاڕەگە بسزنێد.

‏تا ئیسە نەچەسپنیاس هووکار ئاگرەگە، تیمیگ لە تاوان بەڵگەناسیەیل لێکۆڵینەوەی فراوانیگ لە چۆنیەتی و هووکار ئاگرەگە وازکردن.

‏