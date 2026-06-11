ئاگر رویبەرەیل فراوانیگ لە خەلەیل نزیک کەرکوک سزنێد
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لە زەوییگ کشااەرزی نزیک ئاوای قبزوعە سەر وە قەزای حەوێجە باشوور خوەرئاوای پارێزگاگە.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگر لەناو یەکیگ لە خەلەیل گەنم لە ئاوای قبزوعە هیزگردیە، بویەسە موو سزیان نزیکەی 10 دۆنم لە بەرهەم کشاوەرزی"..
وتیش "تیمیگ لە وەرگیری شارستانی رەسیەس شوین رویداوەگە توەنستنە کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن و نواگیری چگنی وە ناو زەوی کشاوەزیەیل دەوروگەردی بکەن".
وتیش؛ "رویداواگە بویە مد؟ زەخمداری و لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی هیزگردن ئاگرەگە وازکریاس".