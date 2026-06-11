‏ئاگر رویبەرەیل فراوانیگ لە خەلەیل نزیک کەرکوک سزنێد

‏ئاگر رویبەرەیل فراوانیگ لە خەلەیل نزیک کەرکوک سزنێد
2026-06-11T10:12:13+00:00

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لە زەوییگ کشااەرزی نزیک ئاوای قبزوعە سەر وە قەزای حەوێجە باشوور خوەرئاوای پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگر لەناو یەکیگ لە خەلەیل گەنم لە ئاوای قبزوعە هیزگردیە، بویەسە موو سزیان نزیکەی 10 دۆنم لە بەرهەم کشاوەرزی"..

‏وتیش "تیمیگ لە وەرگیری شارستانی رەسیەس شوین رویداوەگە توەنستنە کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن و نواگیری چگنی وە ناو زەوی کشاوەزیەیل دەوروگەردی بکەن".

‏وتیش؛ "رویداواگە بویە مد؟ زەخمداری و لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی هیزگردن ئاگرەگە وازکریاس".

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