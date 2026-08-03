ئاگر باخیگ لە موسەنا سزنێد و 4 تیم ئەرا کورەوکردنی چگنە (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ موسەنا
ئمڕوو دووشەممە، ئاگر گەپیگ لەناو باخیگ داخورما سەر وە ناوچەی ئال دخان هیزگرد لە قەزای رەمیسە باکوور پارێزگای موسەنا.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، ئاگر لە دەیان دارخورما هیزگردیە، زیارتر لە چوار تیم وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە، تەقەلایان وەردەوامە ئەرا کۆنترۆلکردن ئاگرەگە و نواگیری لە چگنی ئەرا رووبەرەیل ترەک.
وتیش: تا ئیسە مدوو ئاگرەگە دیارنییە، چەوەڕێ ئەنجام لێکۆڵینەوە و رێکارەیل کرێد کە لایەنە پەیوەنیدارەیل گردنەسێوەر لەدویای کورەوکردن ئاگرەگە.