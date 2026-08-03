‏ئاگر باخیگ لە موسەنا سزنێد و 4 تیم ئەرا کورەوکردنی چگنە (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ موسەنا

‏ئمڕوو دووشەممە، ئاگر گەپیگ لەناو باخیگ داخورما سەر وە ناوچەی ئال دخان هیزگرد لە قەزای رەمیسە باکوور پارێزگای موسەنا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، ئاگر لە دەیان دارخورما هیزگردیە، زیارتر لە چوار تیم وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە، تەقەلایان وەردەوامە ئەرا کۆنترۆلکردن ئاگرەگە و نواگیری لە چگنی ئەرا رووبەرەیل ترەک.

‏وتیش: تا ئیسە مدوو ئاگرەگە دیارنییە، چەوەڕێ ئەنجام لێکۆڵینەوە و رێکارەیل کرێد کە لایەنە پەیوەنیدارەیل گردنەسێوەر لەدویای کورەوکردن ئاگرەگە.

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