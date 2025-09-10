ئاگر "کەڕاژ 2000" فراوانەو بوود و گومان لە ماشینیگ لە مەیدان کەهرومانە

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە بڵاوبوین ئاگرەگەی "کەڕاژ 2000" لە بەغداد، و مدوو بڕیان مەیدان کەهرومانە لەناوڕاس بەغداد دیاری کرد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر کەڕاژ 2000، فراوانەو بوی و رەسیە کارخانەی ناوماڵە لە شانی.

وتیش: ئاگر گەڕاژەگە کۆنتڕوڵ کریا.

سەرچەوەگە وتیش: ئاگرەگە بویە مدوو زەخمداری 6 کەس دووانیان ئەندام وەرگری شارستانی بوینە، وە تاسیان و سزیان سووک.

لەلاییگ ترەک، سەرچەوەگە دیاری کرد کە بڕیار وەختانە لە نزیک مەیدان کەهرومانە لەوەر گومانیگ وە ماشینیگ هات کە تا وەخت فرەیگ لەورا وەجی مەنیە، کە هیشت داوای هیزیگ ئەمنی بکەن ئەرا وەشکینی.

وتیش: دەرکەفت کە ماشینەگە هیچ چشتیگ گومانی لەناوی نییە، و ئەوەسە هەڵیگرن ئەرا بنکەیگ نزیک.