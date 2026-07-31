ئاگريگ گەورە کێڵگەی ئەحدەب لە واسیت سزنێد و نەفت: هیچ دزەکردنیگ ئەرا غازە ژەهراوییەیل نییە (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز - واسیت

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو جمعە، خەوەرداد لە هيزگردن ئاگریگ گەورە لەناو کێڵگەی نەفتی ئەحدەب لە پارێزگای واسیت لە باشوور عراق.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئامێرەیل وەرگری شارستانی دەسوەجی رەسینە شۊن رۊیداوەگە، و دەس کردن وە دەورەدان ئاگرەگە ئەرا سنووردارکردن فراوانبۊن ئاگرەگە وەرەو دامەزراوەیل ترەک لەناو کێڵگەگە.

وەپای تووماریگ ڤیدیۆیی بڵاوکریاگ لەبان ماڵپەڕەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی، دۊکەڵ سییە و بڵویزەیل ئاگر وە خەسی لە نەفت سزیاگ لە ئەحدەب بەرزەو بۊن.

لەلای خوەیەو، قسەکەر وەناو وەزارەت نەفت، سەلیم فەرهوود، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "ئاگرەگە کۆنترۆڵ کریاگە، و تیمەیل ئاگرکپەوکردن وەردەوامن لە تەقەلایان، بی رۊداین هیچ دزەکردنیگ ئەرا غازە ژەهراوییەیل یا کاریگەرییگ لەبان ئۆپراسیۆنەیل بەرهەمهاوردن لە کێڵگەگە".

دۊاتر وەزارەت نەفت بەیاننامەیگ فەرمی دەرکرد و لەناوی دیاری کرد، کە رۊداو ئاگرەگە کە لەناو کێڵگەی ئەحدەب رۊ دا سنووردار بۊە و لەوەر سزیان لە یەکیگ لە حەوزەیل هەڵمکردن ئەرا پاشماوە هووشاوە لە دەیشت چوارچیوەی پرۆسەی بەرهەمهاوردن بۊە.

دووپات کرد کە ئاگرەگە کاریگەری لەبان وەڕێوەچگن ئۆپراسیۆنەیل بەرهەمهاوردن لە کێڵگەگە نەیاشتیە و وە زیاتر لە 400 مەتر لە شۊنەیل کار و بەرهەمهاوردن دۊرە، و تیمە هونەرییە تایبەتمەنەیل و تیمەیل ئاگرکپەوکردن و بیوەیی وە شیوەیگ دەسوەجی وەگەرد رۊداوەگە رەفتار کردنە و کۆنترۆڵ کریاگە وەپای رێکارە پەسەندکریاگەیل.