پەیاکردن 18 پارچەی ئاسەواری لەناو ماڵیگ لە بەغداد
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن 18 پارچەی ڕتسە لەناو ماڵیگ لە ناوچەی عەزالیە، خوەرئاوای بەغداد پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەوقەی وەشکین بەشیک لەو ماڵ و شوینەیلە کە گومان هابانیان لە ناوچەی غەزالیە، ماڵیگ وەشکیا کە خاوەنی فەرمانبەرە لە دەزگای شەهیدەیل.
ئاشکرا کرد کە مەوقەی وەشکین، 18 پارچەی ئاسەواری لەناو ماڵەگە پەیا کریا، و لەبان ئەوە خاوەن ماڵەگە دەسگیر کریا، و دەسنریا وەبان پارچەیل ئاسەواری.