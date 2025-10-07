پەیاکردن 18 پارچەی ئاسەواری لەناو ماڵیگ لە بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن 18 پارچەی ڕتسە لەناو ماڵیگ لە ناوچەی عەزالیە، خوەرئاوای بەغداد پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەوقەی وەشکین بەشیک لەو ماڵ و شوینەیلە کە گومان هابانیان لە ناوچەی غەزالیە، ماڵیگ وەشکیا کە خاوەنی فەرمانبەرە لە دەزگای شەهیدەیل.

ئاشکرا کرد کە مەوقەی وەشکین، 18 پارچەی ئاسەواری لەناو ماڵەگە پەیا کریا، و لەبان ئەوە خاوەن ماڵەگە دەسگیر کریا، و دەسنریا وەبان پارچەیل ئاسەواری.

