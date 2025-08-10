پەیاکردن گەنج دزیایيگ لە شار کازمیەی بەغدا (وینە)

شەفەق نیوزــ بەغدا

وزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو یەکشەممە خەوەردا لەدەسناين وەبان خشڵ تەڵا لەناو گەنجینەی وەجیهیلیاگ لە شار کازمیەی بەغدای پایتەخت.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەگەی ئاشکرایکرد، مەفرەزەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی بەڕەنگاربوین تةقەمنی، توەنست دەسبگرێد وەبان بڕ گەپیگ لە تەڵا، لەدویای ئەوەگ خەوەر رەسی لە بويین "سندوقیگ" وەجیهیلیاگ.

وەڕێوەبەرایەتیەگە خەوەردا، لە پەیاکردن 38 بانەی تەڵا و 8 زنجیر تەڵا، وەرد بڕە پویل فرەیگ رەسێدە شەس و شەش هەزار دۆلار ئەمریکی لەناو سندوقەگە لە لێکۆڵینەوە دەرچگە لەماڵ یەکیگ لە هاوڵاتیەیل ناوچەگە دزیاس.

دیاریکرد، گشت ئەوانەگ دەس وەبانیان گیریاس وەشیوەیی فەرمی دریانەس دەس نویسینگەی دژە تاوانەیل کازمیە ئەرا وازگردن رێکارەیل یاسایی پێویست.