پەیاکردن تەرم کوورپەیگ "وە تاسانن کوشیاس" لە ناوڕاس کەرکووک

سەرچەوەیگ پزیشکی لە پارێزگای کەرکووک، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم کوورپەیگ تازە لەداڵگبۊ کە فڕەی دریاسە ژیر پیەڵ کۆبانی لە ناوڕاس شارەگە لە رەوش نادیاریگ، لە وەختیگ هیزە ئەمنییەیل دەسکردنە وەشکینەیلیان ئەرا ئاشکراکردن وردەکارییەیل رۊداوەگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هاووڵاتییەیل تەرم کوورپەیگ تازە لەداڵگبۊ پەیا کردنە کە فڕەی دریاسە ژیر پیەڵەگە، و دەسوەجی لایەنە ئەمنییەیل ئاگادار کریان کە هاتنە شوینەگە وەگەرد تیمیگ پزیشکی.

وتیش: وەشکین سەرەتایی دەرخستگە کە کوورپەگە تویش تاسانن بویە وەرجە ئەوەگ تەرمەگەی لە شوینەگە وەجی بیلێد، وتیش: دەوریەیەیل پولیس لەیلان تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری بردنە ئەرا جیوەجیکردن ریکارە یاساییەیل و دیاریکردن هووکارەیل مردنەگە.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە دەزگا ئەمنییەیل لێکۆڵینەوە لە رۊداوەگە واز کردنە، و دەسکردنە گردەوکردن زانیارییەیل و نووڕستن کامێرایەیل چەودیاریکردن نزیک لە ناوچەگە، وە تەقەلای رەسین وە ناسنامەی ئەو کەسەیلە کە دەسیان لە رۊداوەگە هەس.