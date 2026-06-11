‏پەیاکردن تەرم گەنجیگ و زەخمداری دویەتیگ وە گولە لە باشوور عراق

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، ەوەردا لە زەخمداری دویەتیگ وە گولە وە مدوو مەرافیگ، وەگەرد پەیاکردن تەرم گەنجیگ لەناو ماشین لە پارێزگای زیقار باشوور عراق.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، مەرافەگە لەناو بازیگەی توپان لە قەزای غوراف باکوور پارێزگای زیقار رویدایە، هەردووگ لا چەک وەکارهاوردنە و دویەتیگ سەری زەخمداربوود کە پەیوەنی وە رویداوەگە نەداشتیە ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە و تەندروسی ناجیگیرە.

‏لەلای ترەک سەرچەواگە ئاشکراکرد، هێزەسل ئەمنی تەرم کوڕیگ سی ساڵان وە مردگی لەناو ماشینەگەی پەیاکدن لە ناوچەیگ باشوور شار ناسڕیە ناوەن پارێزگاگە.

‏وەپای سەرچەوەگە، هووکار مردنی دیارنییە، و تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس تا رێکار یاسایی بگیرێدەوەر.