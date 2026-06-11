پەیاکردن تەرم گەنجیگ و زەخمداری دویەتیگ وە گولە لە باشوور عراق
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، ەوەردا لە زەخمداری دویەتیگ وە گولە وە مدوو مەرافیگ، وەگەرد پەیاکردن تەرم گەنجیگ لەناو ماشین لە پارێزگای زیقار باشوور عراق.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، مەرافەگە لەناو بازیگەی توپان لە قەزای غوراف باکوور پارێزگای زیقار رویدایە، هەردووگ لا چەک وەکارهاوردنە و دویەتیگ سەری زەخمداربوود کە پەیوەنی وە رویداوەگە نەداشتیە ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە و تەندروسی ناجیگیرە.
لەلای ترەک سەرچەواگە ئاشکراکرد، هێزەسل ئەمنی تەرم کوڕیگ سی ساڵان وە مردگی لەناو ماشینەگەی پەیاکدن لە ناوچەیگ باشوور شار ناسڕیە ناوەن پارێزگاگە.
وەپای سەرچەوەگە، هووکار مردنی دیارنییە، و تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس تا رێکار یاسایی بگیرێدەوەر.