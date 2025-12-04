‏پەیاکردن تەرم گەنجیگ لە بەغدا دویای 11 رووژ لە گومابوینی لە دیالە

شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم گەنجیگ لەناو چەم دیجلە لە ناوچەی کریعات لە بەغدای پایتەخت، لەدویای 11 رووژ لە دیارنەمەننی لەناو بوسانیگ لەناو پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "گەنجەگە ناوی محەمەد عەبدولجەبارە مەوقەی گەشتکردن ئەرا بوسانیگ لە ناوچەی جەدیدەت شەت لە پارێزگای دیالە وەرجە 11 رووژ دیار نیەمینێد"، وتیش "تەرمەگەی وە خنکیاگی چەم دیجلە لەناوچەی کریعات لە بەغدای پایتەحت ئمڕوو پەیاکریا"..

‏وتیش "فریاکەفتن دەریاوانی تەرمەگە دراوردیە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس ناسنامە و مۆبایلەگەی وەپی بویە" وتیش " لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەریخەێد رویداوەگە نقومبوین و گومابوینی بویە لە ئەنجام کەفتن وەناو ئاو دیجلە هنای لەناو بوسانەگە بوینە لە کنار چەمەگە لە پارێزگای دیالە".

‏دووپاتکرد "ئاو چەمەگە تەرمەگە ئەرا کریعات بردیە لەدویای ئۆپراسیۆنیگ مینەکردن وەردەوام ئەرا چەن روژیگ، پەیاکریا".

