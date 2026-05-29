پەیاکردن تەرم گەنجیگ لە باکوور سەڵاحەدین

شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم گەنجیگ لە نزیک باڵەخانەی شارەوانی قەزای شەرقات لە باکوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، هیزیگ ئەمنی، تەرم گەنجیگ وە ناو عودەی سەدام لە نزیک باڵەخانەی شارەوانی شەرقات پەیا کردگە.

دیاری کرد کە رەوش و شیوەی مردن خاوەن تەرمەگە هێمان نادیارن، وتیش: هیزە ئەمنییەیل بازنەیگ ئەمنی لە دەورگرد شوینەگە چەسپاننە و ریگری لە نزیکەوبوین هاووڵاتییەیل کردنە تا تەواوکردن ریکارەیل.