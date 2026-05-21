‏پەیاکردن تەرم مناڵیگ لەناو گناڵخەیل شوین شکەنجە وەپیەو بویە لە سەڵاحەدین

شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین/.بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس لە سەڵاحەدین، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم مناڵ کە شوین شکەنجە وەپیەو بویە لە نزیک شوین گەناڵخەیل فڕە دریاوێد، لەهەمان وەخت گەنجیگ لە بەغدای پایتەخت تەقەلای خوەیکوشتن دەێد.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی ئەمنی شوین رویداوەگەدان لە ناوچەی "الدبسة" خوەرهەڵات شار تکریت، لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی رویداوەگە وازکردن".

‏دیاریکرد، تەرم مناڵەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس تا رێکارەیل یاسایی وەربگریەێد.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، گەنجیگ تەمەن27 ساڵان خوەی لە سێدارەداس لەری وەکارهاوردن پەت هەڵواسیایگ لەقەێ قەواسەی ماڵیان لە ناوچەی شوهەدای بەیاع.

‏وتیش، وەپای قسەی پسپۆر بەڵگەناسی تاوان بیماری دەروینی داشتیە.

