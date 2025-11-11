‏پەیاکردن تەرم مناڵ رفیاييگ و دەسگیرکردن تاوانبارەگەی لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم مناڵ رفیایيگ لەناو ماڵ و دەسگیرکردن تاوانبار لە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "مەردم ناوچەی (الدسيم) لە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت خەوەردان لە رفیان مناڵیگ شەش ساڵان و داوای پویلکردن لە کەسوکارەگەی وەرانوەر وە ئازادکردنی، و هەواڵگێری و بەرەنگاربوینەوەی تیرۆر دەسکردنە وە ئۆپراسیۆنیگ جویری ئەرا مینەکردن و ئازادکردن و کووکردن زانیاری هویرد".

‏وتیش "هێزەیل رەسینەس ئەرا ماڵ توومەتبار تاوانگە، هەرچەنە تەقەلای بەرەنگاربوین هێزەیل دانە لە جیوەجیکردن ئەرکەیلیان، باوجی تاوانبار دەسگیرکریا و لە لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دان داناس وەبان رفانن و کوشتن مناڵەگە و لە خاک دانانی لەناو ماڵ"، وتیش "هێزەیل دەسکردنە وە هەڵکەنستن ئەو شوینە و پەیاکردن تەرم مناڵەگە وە ئامادەبوین پسپۆر تاوانناسی".

