پەیاکردن تەرم شیەوبوی پیاییگ لە زیقار

شەفەق نيوز- زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم پیاییگ لەناو ماڵەگەی شیەو بویە لە شار ناسریە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەرم پیاییگ لەناو تەمەن سی ساڵە لەناو ماڵەگەی لە شار ناسریە ناوەند پارێزگاگە پەیا کریا، و تەرمەگە فرە مەنیە و شیەو بویە.

وتیش: قوربانیەگە خوەی تەنیا لەناو ئەو ماڵە ژیەێد، و تا ئیسە مدووەیل مردنی نادیارە، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.