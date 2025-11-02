پەیاکردن تەرم دویەتیگ لە بەغداد وەگولە کوشیاس

شەفەق نيوز– بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم دویەتیگ لە باشوور خوەرھەڵات بەغداد پایتەخت، وەگولە کوشیاس.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو، تەرم دویەتیگ گەنج لە شوین چووڵیگ لەناو ناحیەی وحدە باشوور خوەرھەڵات بەغداد پەیا کرد.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە تەرمەگە گولە لە سینەی بوی، وتیش: تەرمەگە هەڵگریا و لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە و ناسنامەی دویەتەگە واز کریا.