پەیاکردن تەرم دویەتیگ لە بەغداد وەگولە کوشیاس
2025-11-02T12:27:59+00:00
شەفەق نيوز– بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم دویەتیگ لە باشوور خوەرھەڵات بەغداد پایتەخت، وەگولە کوشیاس.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو، تەرم دویەتیگ گەنج لە شوین چووڵیگ لەناو ناحیەی وحدە باشوور خوەرھەڵات بەغداد پەیا کرد.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە تەرمەگە گولە لە سینەی بوی، وتیش: تەرمەگە هەڵگریا و لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە و ناسنامەی دویەتەگە واز کریا.