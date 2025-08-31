پەیاکردن تەرم دویەتیگ بیگانە لە بەغدا

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم دویەتیگ بیگانە لە گەڕەک قادسیە لە بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی تەرم ژنیگ بیگانە (رەگەزنامەی نەیجیریا) لەناو ماڵ هاوڵاتییگ لە گەڕەک قادسیە پەیا کرد.

وەگورەی لێکولینەوەیل سەرەتایی، ئەو دویەتە لەناو من یەکیگ لە کۆمپانیایل وەکارخستن کار کەێد، و مەزەنە کریەێد لە پان بانین کۆمپانیاگە کەفتیەسە خوارەو مەوقەی قەلای وایینی، کە گیانی لەدەسداس.

سەرچەوەگە وتیش: دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن، و نیشانەیل دەسدرویژی وبانی دیار نییە.