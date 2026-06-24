پەیاکردن تەرم دوو ژن لە ناو ماڵیگ لە خوەرهەڵات تکریت
شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم دووژن لەناو ماڵ خوەیان لە ناوچەی "ئەلبو عەجیل" خوەرهەڵات شار تکریت ناوەن پارێزگای سەڵاحەدین، لە بارودۆخ نادیاریگ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "هێزەیل ئەمنی خەوەردارکریان لە رویدان رویداویگ لەناو ماڵیگ لە ناوچەی (ئەلبوعەجیل) هێزەیل چگنە ئەرا شوین رویداوەگە و دەسکردنە وە رێکارەیل ئاشکراکردن و لێکۆڵینەوە".
وتیش؛ هێزەیل ئاخڵەیگ ئەمنی شوین رویداوەگە دان تەرم دوو ژنەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن تا رێکار وەشکین پێویست بکرێد وەرد دیاریکزدن هووکار مردنیان.
دیاریکرم، دەزگا ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی روسداوەگە وازکردن، وەگەرد کۆکردن بەڵگە و زانیاری پەیوەست دۆسیەگە" وتیش "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی سروشت رویداوەگە دیارینەکردیە کە هووکارەگەی تاوانکاریە یا هووکار ترەک.