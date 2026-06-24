‏پەیاکردن تەرم دوو ژن لە ناو ماڵیگ لە خوەرهەڵات تکریت

‏شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم دووژن لەناو ماڵ خوەیان لە ناوچەی "ئەلبو عەجیل" خوەرهەڵات شار تکریت ناوەن پارێزگای سەڵاحەدین، لە بارودۆخ نادیاریگ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "هێزەیل ئەمنی خەوەردارکریان لە رویدان رویداویگ لەناو ماڵیگ لە ناوچەی (ئەلبوعەجیل) هێزەیل چگنە ئەرا شوین رویداوەگە و دەسکردنە وە رێکارەیل ئاشکراکردن و لێکۆڵینەوە".

‏وتیش؛ هێزەیل ئاخڵەیگ ئەمنی شوین رویداوەگە دان تەرم دوو ژنەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن تا رێکار وەشکین پێویست بکرێد وەرد دیاریکزدن هووکار مردنیان.

‏دیاریکرم، دەزگا ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی روسداوەگە وازکردن، وەگەرد کۆکردن بەڵگە و زانیاری پەیوەست دۆسیەگە" وتیش "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی سروشت رویداوەگە دیارینەکردیە کە هووکارەگەی تاوانکاریە یا هووکار ترەک.

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