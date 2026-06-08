پەیاکردن تانکی سزەمەنی مووشەک ئیرانی لە فەلوجە
2026-06-08T10:59:54+00:00
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تانکی سزەمەنیگ مووشەک ئیرانی لە یەکیگ لە ناوچەیل شار فەلوجە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوزوت، هێزە ئەمنیەیل توەنستن ئەمار سزەمەنیگ لە ناوچەیگ سەر وە فەلوجە، وەبی توومارکردن زەرەد گیانی یا مادی وە مدوو وەخوارکەفتنی.
وتیش؛ لایەنەیل ئەمنی دەسکردنەس وە رێکارەیل ئاشکراکردن و رێکارەیل پێویست، وتیش، تائیسە رووشن نییە لە شەو وەخوار کەفتیە یا لە شەوەکی ئمڕوو.