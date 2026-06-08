‏پەیاکردن تانکی سزەمەنی مووشەک ئیرانی لە فەلوجە

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تانکی سزەمەنیگ مووشەک ئیرانی لە یەکیگ لە ناوچەیل شار فەلوجە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوزوت، هێزە ئەمنیەیل توەنستن ئەمار سزەمەنیگ لە ناوچەیگ سەر وە فەلوجە، وەبی توومارکردن زەرەد گیانی یا مادی وە مدوو وەخوارکەفتنی.

‏وتیش؛ لایەنەیل ئەمنی دەسکردنەس وە رێکارەیل ئاشکراکردن و رێکارەیل پێویست، وتیش، تائیسە رووشن نییە لە شەو وەخوار کەفتیە یا لە شەوەکی ئمڕوو.

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